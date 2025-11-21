Зеленський сьогодні обговорить мирний план із Венсом, - Axios

Президент Володимир Зеленський уже сьогодні обговорить американський мирний план для України з керівництвом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост репортера Axios Барака Равида в соцмережі X.

За його словами, цю інформацію підтвердили два обізнаних джерела.

"Очікується, що Зеленський у п'ятницю поговорить із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і обговорить запропонований США мирний план", - зазначив він.

Оновлено на 17:00

За даними джерела РБК-Україна, телефонна розмова з Венсом вже відбулася. Деталей поки немає.

Новий мирний план для України активізував дипломатію

Як повідомив раніше Зеленський, сьогодні вже відбулися переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Після цього відбулася нарада з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та дипломатичною командою України.

"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях із партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки і робота з пунктами, які можуть багато змінити", - повідомив президент.

Також повідомлялося, що європейські лідери, які, за даними західних медіа, готують альтернативний план, заявили про готовність надати Україні гарантії безпеки. А щодо можливих майбутніх переговорів із Росією, то стартовою точкою в контексті територіальних питань має стати нинішня лінія зіткнення.