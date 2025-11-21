Мерц, Макрон та Стармер висловили підтримку Україні після обговорення мирного плану США

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини - прем'єр-міністр Кір Стармер, президент Еммануель Макрон та канцлер Фрідріх Мерц - висловили підтримку Україні після того, як обговорили з президентом Володимиром Зеленським новий мирний план США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на президента Зеленського, The Guardian та пресслужбу уряду Німеччини.

Як сказано у заяві німецького уряду, за підсумками розмови із Зеленським європейські лідери підтвердили свою "непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру".

Також Мерц, Макрон та Стармер привітали "зусилля США щодо припинення війни" між Україною та Росією, в тому числі готовність США надати Києву "надійні гарантії безпеки". Лідери обіцяють "тісно координувати дії" з США щодо питань захисту суверенітету України та гарантування її безпеки.

Водночас усі троє заявили, що "відправною точкою" для переговорів повинна слугувати поточна лінія зіткнення. Та повідомили про прагнення захистити українські інтереси та про те, що мирна угода, яка стосується країн Європи, повинна отримати схвалення європейців.

" Вони (лідери, - ред.) зобов'язалися продовжувати прагнути до мети захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі... Щоб українські збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України... Будь-яка угода, яка впливає на європейські держави, Європейський Союз чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників", - сказано у повідомленні пресслужби уряду Німеччини.

Стурбована Європа

Як зазначає The Guardian, стурбованість Лондона, Парижа та Берліна демонструє та частина заяви, де сказано про " захист життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі" та " схвалення європейських партнерів або консенсус"

"Попри всі позитивні формулювання в першій частині заяви... останні кілька абзаців чітко сигналізують про певну стурбованість щодо вмісту пропозиції", - пише видання.

Реакція України

Прокоментував розмову й президент Зеленський. За його словами, сторони обговорили план завершення війни, який може стати "відправною точкою" для подальшого укладення мирної угоди.

"Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир", - написав український президент.

Він додав, що команди чотирьох лідерів домовилися про координацію, щоб разом працювати над мирними ініціативами.

"Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом", - резюмував Зеленський.