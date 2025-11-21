ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский сегодня обсудит мирный план с Вэнсом, - Axios

Киев, Пятница 21 ноября 2025 16:41
UA EN RU
Зеленский сегодня обсудит мирный план с Вэнсом, - Axios Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский уже сегодня обсудит американский мирный план для Украины с руководством США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост репортера Axios Барака Равида в соцсети X.

По его словам, эту информацию подтвердили два осведомленных источника.

"Ожидается, что Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план", - отметил он.

Обновлено на 17:00

По данным источника РБК-Украина, телефонный разговор с Вэнсом уже состоялся. Деталей пока нет.

Новый мирный план для Украины активизировал дипломатию

Как сообщил ранее Зеленский, сегодня уже прошли переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьером Великобритании Киром Стармером.

После этого прошло совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и дипломатической командой Украины.

"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут многое изменить", - сообщил президент.

Также сообщалось, что европейские лидеры, которые, по данным западных медиа, готовят альтернативный план, заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. А что касается возможных будущих переговоров с Россией, то стартовой точкой в контексте территориальных вопросов должна стать нынешняя линия столкновения.

Напомним, официально Зеленский заявил, что не будет делать резких заявлений о пунктах мирного плана США. Однако издание Axios уже опубликовало все 28 положений.

В частности, мирный план в нынешнем виде содержит пункты о фактическом контроле России над всем Донбассом. Взамен Москва якобы обязуется не нападать в будущем на Украину и Европу, а также останавливается в Херсонской и Запорожской областях.

Западные медиа характеризуют большую часть этих пунктов как капитуляцию Украины.

Также сообщалось, что Зеленский намерен обсудить американский план с президентом Дональдом Трампом уже на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мирные переговоры мирный план США Война в Украине Джей Ди Вэнс
Новости
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News
Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте