ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський сьогодні у Лондоні зустрінеться з прем’єром Британії, - Sky News

Четвер 14 серпня 2025 09:03
UA EN RU
Зеленський сьогодні у Лондоні зустрінеться з прем’єром Британії, - Sky News Фото: Володимир Зеленський та Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зранку, 14 серпня, зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Володимир Зеленський зустрінеться сьогодні з Кіром Стармером на Даунінг-стріт", - зазначили джерела видання.

У канцелярії британського прем'єра не розкривають деталей щодо того, що саме лідери країн обговорюватимуть на сьогоднішніх переговорах.

Візит Зеленського до Європи

Президент України вчора, 13 серпня, прибув з візитом до Берліну. В берлінському аеропорту Зеленського зустріла низка посадовців, зокрема і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Про візит Зеленського до Німеччини стало відомо того ж дня. У німецькій столиці Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також вони разом взяли участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Як зазначив президент Франції Еммануель Макрон, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України.

Також сьогодні відбулось шосте онлайн-засідання країн групи "коаліції рішучих". Зеленський закликав партнерів України активно фінансувати українське виробництво дронів та приєднуватися до програми закупівлі американської зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Кір Стармер Лондон
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія