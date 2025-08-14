Зеленський сьогодні у Лондоні зустрінеться з прем’єром Британії, - Sky News

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зранку, 14 серпня, зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У канцелярії британського прем'єра не розкривають деталей щодо того, що саме лідери країн обговорюватимуть на сьогоднішніх переговорах.

"Володимир Зеленський зустрінеться сьогодні з Кіром Стармером на Даунінг-стріт", - зазначили джерела видання.

Візит Зеленського до Європи

Президент України вчора, 13 серпня, прибув з візитом до Берліну. В берлінському аеропорту Зеленського зустріла низка посадовців, зокрема і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Про візит Зеленського до Німеччини стало відомо того ж дня. У німецькій столиці Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також вони разом взяли участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Як зазначив президент Франції Еммануель Макрон, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України.

Також сьогодні відбулось шосте онлайн-засідання країн групи "коаліції рішучих". Зеленський закликав партнерів України активно фінансувати українське виробництво дронів та приєднуватися до програми закупівлі американської зброї.