Зеленський прибув до Берліну

Берлін, Середа 13 серпня 2025 13:44
Зеленський прибув до Берліну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, прибув до Берліну. У Німеччині він проведе онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В берлінському аеропорту Зеленського зустріла низка посадовців, зокрема і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Візит Зеленського

Про візит президента України до Німеччини стало відомо сьогодні, 13 серпня. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив журналістам, що у Берліні Володимир Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Вони разом візьмуть участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також сьогодні відбудеться онлайн-засідання країн групи "коаліції охочих".

Переговори Зеленського, Трампа і лідерів Європи

Нагадаємо, що Трамп перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня, проведе переговори з Зеленським та лідерами Європи.

Так, за даними ЗМІ, відеоконференція Трампа, Зеленського і європейських лідерів розпочнеться о 15:00 за київським часом. Після цього президент США поговорить окремо європейськими лідерами.

Після цього відбудуться переговори "коаліції охочих" та Зеленського.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

