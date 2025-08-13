Зеленський прибув до Берліну

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, прибув до Берліну. У Німеччині він проведе онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В берлінському аеропорту Зеленського зустріла низка посадовців, зокрема і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Візит Зеленського Про візит президента України до Німеччини стало відомо сьогодні, 13 серпня. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив журналістам, що у Берліні Володимир Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони разом візьмуть участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також сьогодні відбудеться онлайн-засідання країн групи "коаліції охочих".