Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо

Президент Володимир Зеленський на сьогодні, 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Очікується ухвалення фундаментальних рішень.

Що відомо про скликання термінового засідання - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо

Зазначимо, що про скликання термінового засідання РНБО повідомив вчора прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - написав він у Facebook.

Фундаментальні рішення

Варто підкреслити, що порядок денний засідання наразі не розголошується, але секретар РНБО Олексій Данілов вже анонсував "ухвалення фундаментальних рішень для України".

Примітно й те, що перед цим відбудеться засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо", - розповів Данілов.

Сам Зеленський заявив, що сьогоднішній день стане ще одним кроком, який наблизить Україну до безпеки та миру. Будуть ухвалені рішення, "які можуть стати реакцією на дії РФ".

"Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії", - наголосив президент.

Що цьому передувало

Важливим є той факт, що термінове засідання РНБО пройде саме сьогодні, в день анонсованого Кремлем оголошення анексії окупованих територій України за підсумками так званого "референдуму", який проходив одразу у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській області.

З "об'ємною" заявою про це очікується виступ російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що вже цієї ночі Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".