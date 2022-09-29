На терміновому засіданні РНБО ухвалять фундаментальні рішення для України, - Данілов
У п'ятницю, 30 вересня, на терміновому засіданні Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) планується ухвалити фундаментальні рішення для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Говорить великий Львів".
"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо", - наголосив Данілов.
Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО, яке відбудеться 30 вересня.
Також ми писали, що 30 вересня у Кремлі планують підписати договори про анексію тимчасово окупованих територій України Росією.
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