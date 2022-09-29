ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На терміновому засіданні РНБО ухвалять фундаментальні рішення для України, - Данілов

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 вересня 2022 20:19
На терміновому засіданні РНБО ухвалять фундаментальні рішення для України, - Данілов Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У п'ятницю, 30 вересня, на терміновому засіданні Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) планується ухвалити фундаментальні рішення для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Говорить великий Львів".

"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО, яке відбудеться 30 вересня.

Також ми писали, що 30 вересня у Кремлі планують підписати договори про анексію тимчасово окупованих територій України Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана