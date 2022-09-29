На терміновому засіданні РНБО ухвалять фундаментальні рішення для України, - Данілов

У п'ятницю, 30 вересня, на терміновому засіданні Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) планується ухвалити фундаментальні рішення для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Говорить великий Львів".