Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно

Что известно о созыве срочного заседания – собрано в материале РБК-Украина.

Что известно

Отметим, что о созыве срочного заседания СНБО сообщил вчера пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии", - написал он в Facebook.

Фундаментальные решения

Следует подчеркнуть, что повестка дня заседания пока не разглашается, но секретарь СНБО Алексей Данилов уже анонсировал "принятие фундаментальных решений для Украины".

Примечательно, что перед этим состоится заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего - ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решения будем принимать", - рассказал Данилов.

Сам Зеленский заявил, что сегодняшний день станет еще одним шагом, который приблизит Украину к безопасности и миру. Будут приняты решения, "которые могут стать реакцией на действия РФ".

"Завтра состоится специальное заседание СНБО, которое я созвал. Будут решения. Мы знаем, как реагировать на какие-либо российские действия", - подчеркнул президент.

Что этому предшествовало

Важен тот факт, что срочное заседание СНБО пройдет именно сегодня, в день анонсированного Кремлем объявления аннексии оккупированных территорий Украины по итогам так называемого "референдума", который проходил сразу в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области.

С "объемным" заявлением об этом ожидается выступление российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что уже этой ночью Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями".