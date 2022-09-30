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Путін визнав "незалежність" окупованих Запорізької та Херсонської областей

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П'ятниця 30 вересня 2022 00:32
Путін визнав "незалежність" окупованих Запорізької та Херсонської областей Фото: Президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олег Васьків

Очільник Кремля Володимир Путін визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які наразі тимчасово окуповані та очікують на звільнення від РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "укази", які російський диктатор підписав 29 вересня.

У цих "документах", що порушують норми міжнародного права та ніколи не будуть визнані цивілізованими країнами, Путін посилається на "результати" псевдорефендумів, які Москва незаконно провела на територіях тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Контрнаступ ЗСУ не зупинити

Варто зазначити, що будь-які спроби Путіна приєднати тимчасово окуповані території України до Росії не мають ніякого сенсу.

Адже контрнаступ українських військ неможливо зупинити. ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року та звільнять від ворога усі наші території.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що 30 вересня у Кремлі планують підписати документи про так зване "входження" до складу Росії окупованих територій України.

Своєю чергою глава української держави Володимир Зеленський наголосив, що Росія своїми спробами анексії тимчасово окупованих територій України доб'ється лише того, що прирівняє себе до так званих "ДНР" і "ЛНР".

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