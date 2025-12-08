Зеленський сказав, від чого залежить достойний мир в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з главою італійського уряду Джорджею Мелоні та про постійний контакт з іншими європейськими державами. Він заявив, що саме від спільного тиску на РФ залежить мир в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.
"Сьогодні говорив з главою уряду Італії Джорджею Мелоні – дуже предметно, і я розраховую, що Італія буде з Україною й надалі на шляху до миру: ми з Джорджею сьогодні встигли обговорити багато перспектив, багато різних варіантів", - сказав Зеленський.
Він додав, що знаходиться постійно на зв'язку також із Британією, Францією, Німеччиною, Єврокомісією, Генсеком НАТО Марком Рютте та іншими нашими партнерами.
"Дякую всім за підтримку. Україна заслуговує на достойний мир, і залежить - чи буде мир - саме від Росії, від спільного нашого тиску на Росію, від правильних переговорних позицій Сполучених Штатів Америки, Європи, усіх інших наших партнерів. Росія повинна відповідати за те, що робить: і за щоденні удари, за постійний терор проти наших людей, і загалом за цю війну", - повідомив президент.
Він також зазначив, що не варто забувати про внутрішні справи і внутрішню трансформацію України, щоб наші позиції були сильними.
Як повідомлялось, ЗМІ писали, що Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з офіційним візитом до Італії. А саме передбачалось, що він приїде в Рим у вівторок, 9 грудня.
Нагадаємо, президент анонсував переговори з Європою. Мова йтиме про гарантії безпеки, оборону і мирний план США. Зеленський наразі очікує повернення української делегації зі Штатів, а також інформації, про що вдалось домовитись та що говорили американці з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, 2 грудня.
Як відомо, в листопаді Штати представили так званий мирний план щодо завершення війни в Україні, який був невигідним для Києва. У плані йшлося, зокрема, про відмову України від далекобійної зброї, територіальні поступки Москві, скорочення численності нашої армії та інше.
Європу та Київ не влаштував такий варіант, тому стартували переговори в Женеві з європейцями та американською делегацією. Повідомлялось, що план скоротили з 28 до 19 пунктів. Ніби-то питання скорочення української армії та територіальних поступок викреслили з плану.
30 листопада українська делегація відправилась до Маямі. Президент Володимир Зеленський коментував, що у перемовинах з представниками Штатів "є конструктив і праця триватиме".
Після цього 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер поїхали до Москви, на переговори з диктатором. Американський лідер Дональд Трамп сказав, що Путін хоче закінчити війну - так здалось його представникам.
Далі секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов відправились до Флориди, щоб узгодити моменти "мирного плану".
Наразі він недоопрацьований, однак Кремль не влаштовує той варіант, який є наразі. Проблемним є питання територій, оскільки Путін хоче, щоб наші війська вивели з Донбасу, а також вже окуповані території дістались РФ і не тільки.