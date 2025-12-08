Зеленський сказав, від чого залежить достойний мир в Україні

"Сьогодні говорив з главою уряду Італії Джорджею Мелоні – дуже предметно, і я розраховую, що Італія буде з Україною й надалі на шляху до миру: ми з Джорджею сьогодні встигли обговорити багато перспектив, багато різних варіантів", - сказав Зеленський.

Він додав, що знаходиться постійно на зв'язку також із Британією, Францією, Німеччиною, Єврокомісією, Генсеком НАТО Марком Рютте та іншими нашими партнерами.

"Дякую всім за підтримку. Україна заслуговує на достойний мир, і залежить - чи буде мир - саме від Росії, від спільного нашого тиску на Росію, від правильних переговорних позицій Сполучених Штатів Америки, Європи, усіх інших наших партнерів. Росія повинна відповідати за те, що робить: і за щоденні удари, за постійний терор проти наших людей, і загалом за цю війну", - повідомив президент.

Він також зазначив, що не варто забувати про внутрішні справи і внутрішню трансформацію України, щоб наші позиції були сильними.