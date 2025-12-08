Зеленский сказал, от чего зависит достойный мир в Украине

"Сегодня говорил с главой правительства Италии Джорджей Мелони - очень предметно, и я рассчитываю, что Италия будет с Украиной и в дальнейшем на пути к миру: мы с Джорджей сегодня успели обсудить много перспектив, много разных вариантов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что находится постоянно на связи также с Британией, Францией, Германией, Еврокомиссией, Генсеком НАТО Марком Рютте и другими нашими партнерами.

"Спасибо всем за поддержку. Украина заслуживает достойного мира, и зависит - будет ли мир - именно от России, от общего нашего давления на Россию, от правильных переговорных позиций Соединенных Штатов Америки, Европы, всех других наших партнеров. Россия должна отвечать за то, что делает: и за ежедневные удары, за постоянный террор против наших людей, и в целом за эту войну", - сообщил президент.

Он также отметил, что не стоит забывать о внутренних делах и внутренней трансформации Украины, чтобы наши позиции были сильными.