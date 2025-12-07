ua en ru
Зеленський відвідає Італію: ЗМІ дізналися дату візиту

Неділя 07 грудня 2025 23:27
Зеленський відвідає Італію: ЗМІ дізналися дату візиту Фото: Володимир Зеленський і Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з офіційним візитом до Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IL Messagero.

За даними видання, Зеленський прибуде в Рим у вівторок, 9 грудня. Рішення ухвалили після телефонної розмови українського лідера з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Також ЗМІ пише, що завтра президент України має приїхати до Лондона, а після вирушить до Брюсселя для проведення самітів із ЄС і НАТО.

Україна продовжує роботу над мирним планом США

Нагадаємо, у суботу 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони продовжили обговорювати мирний план США. За даними Axios, Зеленський і команда Трампа обговорили територіальне питання і гарантії безпеки. Джерела кажуть, що перше питання складне, але щодо другого є прогрес.

Також у ЗМІ була інформація, що 8 грудня Зеленський у Лондоні зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони говоритимуть про поточні переговори стосовно мирного плану.

За даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку США.

Володимир Зеленський Італія Війна в Україні
