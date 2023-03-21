Зеленський схвалив повернення прозорості в оборонних закупівлях
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення прозорості в оборонних закупівлях. Верховна Рада ухвалила документ майже місяць тому - 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №8381 на сайті парламенту.
Закон зобов'язує оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.
Допускаються закупівлі без використання електронної системи, якщо сума складає менше 200 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.
Пізніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки провів засідання, де заслухав представників Міноборони з цього питання.
Скандал призвів до того, що у Раді зареєстрували законопроект про прозорість оборонних закупівель.
Фракція "Слуга народу" навіть обговорювала відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Але президент України Володимир Зеленський попросив міністра залишитися на посаді.
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