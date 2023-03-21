Зеленский одобрил возвращение прозрачности в оборонных закупках
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении прозрачности в оборонных закупках. Верховная Рада приняла документ почти месяц назад - 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №8381 на сайте парламента.
Закон обязывает обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги по обеспечению армии.
Допускаются закупки без использования электронной системы, если сумма составляет менее 200 тысяч гривен.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.
Позже комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки провел заседание, где заслушал представителей Минобороны по этому вопросу .
Скандал привел к тому, что в Раде зарегистрирован законопроект о прозрачности оборонных закупок.
Фракция "Слуга народа" даже обсуждала отставку министра обороны Алексея Резникова. Но президент Украины Владимир Зеленский попросил министра остаться в должности.
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