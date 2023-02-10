У Раді пояснили, чому не звільнили міністра оборони Резнікова

Ініціатива щодо відповідальності міністра оборони Олексія Резнікова за скандали з закупівлями у міністерстві була з боку фракції "Слуга народу". Водночас подання на звільнення може давати лише президент.

За його словами, питання "можливих перестановок в Міністерстві оборони" дискутувалося вже протягом певного часу. "І як тільки-но виникло це непорозуміння щодо закупівлі продуктів харчування, було обговорення, що міністр має взяти на себе політичну відповідальність. Оскільки він фактично одноособово підбирав команду і призначав тих людей, які в тому числі винні в цих медійних скандалах", - сказав Веніславський.

Крім того, у членів комітету Ради з національної безпеки, оборони і розвідки були деякі запитання до роботи міністра і без історії з продуктами харчування. Вони стосуються і товарів оборонного призначення, зокрема зброї, техніки тощо, повідомив він.

"Тому не можна сказати, що для нас це була несподіванка. Але на рівні фракції це питання в неділю обговорювалося вперше. Воно обговорювалося не як факт, що вже відбувся, а як потенційна можливість, що може мати місце в майбутньому - зміна міністра оборони, щоби продемонструвати європейський підхід у політиці, що міністр відповідальний", - сказав депутат.

Водночас, за його словами, обговорення відставки Резнікова "це був такий експромт від керівництва фракції, не узгоджений з президентом".

"А суб'єктом внесення подань і про призначення, і про звільнення міністра оборони є саме президент. Тобто в даному випадку тільки президент визначає, чи влаштовує його міністр оборони, чи не влаштовує. Ні станом на 5 лютого, коли було засідання фракції, ні станом на сьогодні ніяких ініціатив з боку президента щодо дострокового припинення повноважень міністра оборони не надходило", - сказав він.

Веніславський вважає, що виникла проблема в комунікації. "Адже на засіданні фракції було домовлено, що ми у внутрішньому колі це питання просто дискутуємо, однак потім ця інформація чомусь потрапила в ЗМІ, була опублікована лідером фракції Давидом Арахамією і деякими іншими нашими колегами по комітету. Хоча не було до кінця узгоджено, що це вирішене питання", - повідомив він.

За його словами, дискусії щодо відставки Резнікова тривають. "Я думаю, що ми матимемо можливість спостерігати зміни в складі уряду протягом досить короткострокової перспективи. Чи буде серед них міністр оборони - побачимо, тому що рішення по міністру оборони, як і по міністру закордонних справ, може ухвалювати лише президент. Наша політична сила, яка має більшість у парламенті і право коаліції депутатських фракцій - зрозуміло, є пропрезидентською. І реалізувати чи ухвалювати якісь ініціативи, які можуть розбалансувати відносини між президентом і парламентом, ми точно на даний момент не будемо і не бачимо для цього підстав", - сказав він.

Водночас, "щодо інших міністрів - ситуація інша, тут уже можуть бути ініціативи і з боку фракції", додав Веніславський.