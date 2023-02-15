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Резніков про свою відставку: Зеленський попросив залишитися у Міноборони

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Брюссель, Середа 15 лютого 2023 15:48
Резніков про свою відставку: Зеленський попросив залишитися у Міноборони Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський попросив його залишитися на посту. Тому відставки, яку анонсували, не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Резніков підтвердив, що планує залишитися на посаді міністра оборони найближчими місяцями.

"Так, це було рішення мого президента", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" анонсували, що після низки корупційних скандалів у Міноборони Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. Зазначалося, що посаду міністра можуть віддати керівнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Проте пізніше стало відомо, що Резніков не йде у відставку. Офіційно причини цього рішення не пояснювали.

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Володимир Зеленський Олексій Резніков
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