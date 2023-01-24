Після скандалу в Раду внесли законопроєкт про прозорість оборонних закупівель
У Верховній раді зареєстрували законопроєкт про прозорість оборонних закупівель. Це сталося після того, як навколо цієї теми розгорівся великий скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний веб-портал ВРУ.
Оновлено. З'явився текст законопроекту.
Зокрема, депутати просять внести такі зміни:
- Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану визначаються Кабміном із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз та дотриманням вимог статті.
- Здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану мають відповідати таким принципам здійснення оборонних закупівель, а саме:
своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони, конкурентність.
- Має бути забезпечена ефективність використання коштів, результативність; відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);
- Пропонується, що за результатами здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану замовником (службою державного замовника) можуть бути здійснені закупівлі без використання електронної системи якщо сума складає близько 200 тисяч гривень.
- Здійснення державним замовником (службою державного замовника) оборонної закупівлі без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, державний замовник (служба державного замовника) оприлюднює в електронній системі закупівель публікує звіт (не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору).
- У разі внесення змін до істотних умов договору, укладеного без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює повідомлення про їх внесення (крім тих, що становлять держтаємницю).
Відомо, що ініціаторами законопроекту №8381 є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а ткож інші члени цієї партії: Мар'яна Безугла, Андрій Герус, Олександр Федієнко, Юрій Арістов, Олена Мошенець.
Разом з тим ініціаторами вказані й представники інших партій, як-от Ярослав Юрчишин з "Голосу або Вікторія Сюмар від "Європейської солідарності".
Повна його назва така: проект закону про внесення змін до ЗСУ "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.
Скандал із закупівлями для армії
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для українських військових у контракті Міноборони перевищують роздрібні у два-три рази.
Після чого в міністерстві відреагували на це на наступний день. Там заявили, що така інформація "вводить" в оману та ініціювали розслідування справи.
Втім, згодом президент Володимир Зеленський анонсував відставки посадовців на різних рівнях, зокрема, і через цей скандал.
Як відомо, сьогодні заступник глави Міноборони В'ячеслав Шаповалов був звільнений, а от очільник відомста Олексій Резніков залишився на посаді.
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