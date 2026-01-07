Зеленський шукає керівника на СЗР, розглядали й Кулебу, Малюка і Білецького, - джерело

Президент Володимир Зеленський зараз шукає новий формат роботи Служби зовнішньої розвідки і доручив сформувати перелік можливих кандидатів на пост голови СЗР - за аналогією з підбором нового глави ОП.
Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.
За словами співрозмовника, Зеленський шукає на посаду керівника СЗР або дипломата, або військового, або професійного розвідника - якраз залежно від того, в якому форматі Служба буде працювати далі.
"Наприклад, Дмитро Кулеба - це більше про дипломатію через розвідку. Ще президент думав про Білецького (командир 3-го армійського корпусу - ред.) - він хороший організатор, уміє керувати важкими напрямками і може зробити більш бойовий варіант СЗР, щоб можна було зробити наш варіант Моссаду, який зможе ловити ворога де завгодно", - розповіло джерело.
Також співрозмовник додав, що залишається і варіант з екс-головою СБУ Василем Малюком, котрий раніше відкинув таку пропозицію, але міг би змінити свою думку, і в СЗР міг би більше зосередитись на асиметричних операціях.
"Президент очікує такий перелік кандидатур, і буде визначатись в залежності від розмов з ними. Бо ми розуміємо, що може ГУР, і президент хоче подивитись, який потенціал у СЗР", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що президент Володимир Зеленський шукає новий формат роботи Служби зовнішньої розвідки, що пов’язано з його останньою зустріччю з колишнім головою МЗС Дмитром Кулебою.
Зеленський розглядає для Кулеби як спеціальні формати роботи у якості радника або представника президента, так і можливе очолення інституції, зокрема Служби зовнішньої розвідки. При цьому багато що залежить від самих амбіцій і бажань дипломата.
Водночас у владі тривають кадрові зміни. Кирило Буданов перейшов з ГУР МО на посаду голови Офісу президента, а Сергій Кислиця став його першим заступником.
Василь Малюк подав у відставку, а тимчасово спецслужбу очолив Євгеній Хмара. Втім, остаточне рішення щодо звільнення Малюка ухвалить парламент.
Крім того, першому віцепрем'єру Михайлу Федорову Зеленський запропонував стати міністром оборони. Однак його кандидатуру має підтримати Верховна Рада.
При цьому Денису Шмигалю запропонували очолити Міністерство енергетики, а також обійняти посаду першого віцепрем'єр-міністра.
Більше про кадрові перестановки - в матеріалі РБК-Україна.