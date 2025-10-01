ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Андрію Білецькому

Середа 01 жовтня 2025 11:22
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Андрію Білецькому Фото: Андрій Білецький (wikimedia.org)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику БІЛЕЦЬКОМУ Андрію Євгенійовичу - командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в документі.

Що відомо про Білецького

46-річний Андрій Білецький очолює Третій армійський корпус ЗСУ з березня 2025 року.

Після початку війни з Росією у 2014 році він заснував і командував батальйоном "Азов", згодом очолив політичну партію "Національний корпус" та був депутатом Верховної Ради 8-го скликання.

Після російського повномасштабного вторгнення 2022 року очолив полк ССО "Азов" Київ, згодом переформований на 3-тю окрему штурмову бригаду, у березні 2025 року Третя окрема штурмова бригада була масштабована у Третій армійський корпус, його командиром став Білецький.

Варто зауважити, що Білецький вже має орден "За мужність" III ступеня, який отримав 2 серпня 2014. Він отримав його за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Також у 2016 році він отримав відзнаку президента України - ювілейну медаль "25 років незалежності України" - за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу.

