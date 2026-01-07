RU

Зеленский ищет руководителя на СВР, рассматривали и Кулебу, Малюка и Билецкого, - источник

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский сейчас ищет новый формат работы Службы внешней разведки и поручил сформировать перечень возможных кандидатов на пост главы СВР - по аналогии с подбором нового главы ОП.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

По словам собеседника, Зеленский ищет на должность руководителя СВР либо дипломата, либо военного, либо профессионального разведчика - как раз в зависимости от того, в каком формате Служба будет работать дальше.

"Например, Дмитрий Кулеба - это больше про дипломатию через разведку. Еще президент думал о Билецком (командир 3-го армейского корпуса - ред.) - он хороший организатор, умеет управлять тяжелыми направлениями и может сделать более боевой вариант СВР, чтобы можно было сделать наш вариант Моссада, который сможет ловить врага где угодно", - рассказал источник.

Также собеседник добавил, что остается и вариант с экс-главой СБУ Василием Малюком, который ранее отверг такое предложение, но мог бы изменить свое мнение, и в СВР мог бы больше сосредоточиться на асимметричных операциях.

"Президент ожидает такой перечень кандидатур, и будет определяться в зависимости от разговоров с ними. Потому что мы понимаем, что может ГУР, и президент хочет посмотреть, какой потенциал у СВР", - сказал собеседник.

Новый формат СВР

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что президент Владимир Зеленский ищет новый формат работы Службы внешней разведки, что связано с его последней встречей с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой.

Зеленский рассматривает для Кулебы как специальные форматы работы в качестве советника или представителя президента, так и возможное возглавление институции, в частности Службы внешней разведки. При этом многое зависит от самих амбиций и желаний дипломата.

Кадровые изменения

В то же время во власти продолжаются кадровые изменения. Кирилл Буданов перешел из ГУР МО на должность главы Офиса президента, а Сергей Кислица стал его первым заместителем.

Василий Малюк подал в отставку, а временно спецслужбу возглавил Евгений Хмара. Впрочем, окончательное решение об увольнении Малюка примет парламент.

Кроме того, первому вице-премьеру Михаилу Федорову Зеленский предложил стать министром обороны. Однако его кандидатуру должна поддержать Верховная Рада.

При этом Денису Шмыгалю предложили возглавить Министерство энергетики, а также занять должность первого вице-премьер-министра.

Больше о кадровых перестановках - в материале РБК-Украина.

