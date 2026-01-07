Зеленский ищет руководителя на СВР, рассматривали и Кулебу, Малюка и Билецкого, - источник

По словам собеседника, Зеленский ищет на должность руководителя СВР либо дипломата, либо военного, либо профессионального разведчика - как раз в зависимости от того, в каком формате Служба будет работать дальше.

"Например, Дмитрий Кулеба - это больше про дипломатию через разведку. Еще президент думал о Билецком (командир 3-го армейского корпуса - ред.) - он хороший организатор, умеет управлять тяжелыми направлениями и может сделать более боевой вариант СВР, чтобы можно было сделать наш вариант Моссада, который сможет ловить врага где угодно", - рассказал источник.

Также собеседник добавил, что остается и вариант с экс-главой СБУ Василием Малюком, который ранее отверг такое предложение, но мог бы изменить свое мнение, и в СВР мог бы больше сосредоточиться на асимметричных операциях.

"Президент ожидает такой перечень кандидатур, и будет определяться в зависимости от разговоров с ними. Потому что мы понимаем, что может ГУР, и президент хочет посмотреть, какой потенциал у СВР", - сказал собеседник.

Новый формат СВР

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что президент Владимир Зеленский ищет новый формат работы Службы внешней разведки, что связано с его последней встречей с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой.

Зеленский рассматривает для Кулебы как специальные форматы работы в качестве советника или представителя президента, так и возможное возглавление институции, в частности Службы внешней разведки. При этом многое зависит от самих амбиций и желаний дипломата.