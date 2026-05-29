UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський розширив склад Ставки: хто отримав крісла

16:43 29.05.2026 Пт
1 хв
До головного військового органу країни увійшли двоє нових посадовців
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент Україїни Володимир Зеленський (facebook. com zelenskyy.official)

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Документ підписаний 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Указ Президента №445/2026.

Читайте також: Зеленський доручив посилити ППО на кордоні з Білоруссю

До персонального складу Ставки увійшли:

  • голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич;
  • міністр фінансів Сергій Марченко.

Зміни внесені на часткову зміну статті 2 Указу Президента від 24 лютого 2022 року №72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача".

Документ ухвалили на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що таке Ставка

Нагадаємо, Ставку Верховного Головнокомандувача утворили 24 лютого 2022 року для оперативного управління Збройними силами в умовах загрози національній безпеці.

Її діяльність передбачає швидке ухвалення рішень, координацію між різними видами та родами військ, а також контроль за реалізацією оборонних програм і стратегічних завдань.

Указами президента до складу Ставки за час повномасштабної війни входили чинні очільники силового блоку - від керівника ОП Кирила Буданова та начальника Генштабу Андрія Гнатова до командувача Сухопутних військ і начальника ГУР.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВійна в Україні