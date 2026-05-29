Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский расширил состав Ставки: кто получил кресла

16:43 29.05.2026 Пт
1 мин
В главный военный орган страны вошли двое новых должностных лиц
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украиины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Документ подписан 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Указ Президента №445/2026.

Читайте также: Зеленский поручил усилить ПВО на границе с Беларусью

В персональный состав Ставки вошли:

  • председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич;
  • министр финансов Сергей Марченко.

Изменения внесены в частичное изменение статьи 2 Указа Президента от 24 февраля 2022 года №72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего".

Документ приняли на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что такое Ставка

Напомним, Ставку Верховного Главнокомандующего образовали 24 февраля 2022 года для оперативного управления Вооруженными силами в условиях угрозы национальной безопасности.

Ее деятельность предусматривает быстрое принятие решений, координацию между различными видами и родами войск, а также контроль за реализацией оборонных программ и стратегических задач.

Указами президента в состав Ставки за время полномасштабной войны входили действующие руководители силового блока - от руководителя ОП Кирилла Буданова и начальника Генштаба Андрея Гнатова до командующего Сухопутными войсками и начальника ГУР.

