UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський розповів про зброю, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Існує система озброєння, поява якої в Україні може прискорити завершення війни. Президенту США Дональду Трампу уже про неї відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю Axios.

Глава держави підтвердив, що українські безпілотники здатні завдавати удари вглиб території Росії, створюючи додатковий стратегічний тиск на ворога.

Зеленський зазначив, що існує ще одна система озброєння, яку хотілося б отримати. Її наявність може прискорити завершення війни.

"Президент Трамп знає, я вчора йому сказав, що нам потрібно, лише одне. Ми її потребуємо, але це не означає, що ми її використаємо. Бо якщо ми її отримаємо, думаю, це створить додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав і говорив", - заявив Зеленський. 

 

Нагадаємо, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України після розмови з Трампом сказав журналістам, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.

Після зустрічі с Зеленським Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території.

Президент України відреагував, назвавши таку заяву дуже "позитивним сигналом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДональд Трамп