Зеленський розповів про зброю, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Глава держави підтвердив, що українські безпілотники здатні завдавати удари вглиб території Росії, створюючи додатковий стратегічний тиск на ворога.

Зеленський зазначив, що існує ще одна система озброєння, яку хотілося б отримати. Її наявність може прискорити завершення війни.

"Президент Трамп знає, я вчора йому сказав, що нам потрібно, лише одне. Ми її потребуємо, але це не означає, що ми її використаємо. Бо якщо ми її отримаємо, думаю, це створить додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав і говорив", - заявив Зеленський.