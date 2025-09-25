Зеленский рассказал об оружии, которое заставит Путина сесть за стол переговоров

Напомним, 23 сентября, на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины после разговора с Трампом сказал журналистам, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.

После встречи с Зеленским Трамп выразил уверенность, что Украина способна отвоевать все захваченные Россией территории.

Президент Украины отреагировал, назвав такое заявление очень "позитивным сигналом".