Зеленський: тепер Трамп довіряє більше мені, а не Путіну

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його пресконференції після зустрічі з президентом США.

"Ви знаєте, у нього (Трампа - ред.) є відносини з Путіним. Перед тим як відбувся мій діалог з ним, у нього були ці відносини. Я не знаю, на чому ці відносини базуються, але він довіряв їм", - сказав Зеленський.

За словами українського президента, Путін ділився з Трампом інформацією, яка "була далекою від правди на полі бою". Зокрема, хизувався нібито захопленими територіями України та обіцяв окупувати ще більше.

"Тепер він (мова про Трампа - ред.) більше довіряє мені. Тому що інформація, якою володіє моя розвідка та якою ми ділимося з нашими партнерами, інша. Так-от, у вересні ми деокупували 360 кілометрів, і ми контролюємо ще певну кількість російських військових, які потрапили в оточення", - розповів Зеленський.