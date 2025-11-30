Зеленський розповів Стуббу, до чого готується українська делегація на переговорах у США
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
За словами Зеленського, президенти обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив.
"Поінформував Александра про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", - розповів він.
Президент додав, що на тижні буде багато роботи й з партнерами у Європі.
"І важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру", - зазначив Зеленський.
Переговори щодо мирного плану
Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.
23 листопада у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.
Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів.
Українська делегація за підсумками зустрічі повідомила про "спільне розуміння щодо ключових умов угоди".
Офіційно США та Україна заявили, що остаточні деталі документа будуть узгоджені на особистій зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.
Вчора, 29 листопада стало відомо, що українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану.
Сьогодні, 30 листопада, делегація, до якої входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, держсекретарем Марком Рубіо та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.
Раніше на переговори до США мав їхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію.
Однак зранку 28 листопада НАБУ провело у нього обшуки у справі "Мідас" щодо корупційного скандалу в енергетиці. А вже ввечері Єрмак подав у відставку, яку прийняв Зеленський.
Також Зеленський вже затвердив склад делегації, яка братиме участь у мирних переговорах з США, а також із представниками РФ. Главою української делегації він призначив Умєрова.