Зеленський розповів Стуббу, до чого готується українська делегація на переговорах у США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, президенти обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив. "Поінформував Александра про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", - розповів він. Президент додав, що на тижні буде багато роботи й з партнерами у Європі. "І важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру", - зазначив Зеленський.