Зеленський затвердив склад делегації, що відправилась на переговори у США: хто її очолив

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив склад делегації, яка братиме участь у мирних переговорах з США, а також із представниками РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Зазначається, що відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 28 листопада.

"Затвердити новий склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру:

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він відправляє свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, а міністра армії США Дена Дрісколла до Києва. Очікується, що американські чиновники обговорюватимуть мирний план для завершення війни Росії проти України.

Раніше сам Трамп, а також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляли про те, що Віткофф прилетить до Москви наступного тижня.

Російський диктатор Володимир Путін уже заявив про те, що хоче обговорювати юридичне визнання тимчасово окупованих територій України "російськими".

За інформацією The Telegraph, Трамп "готовий визнати контроль" Росії над окупованими територіями України. Видання пише, що він направляє до Москви не тільки Віткоффа, а й свого зятя Джареда Кушнера.

Головне про мирні переговори цього тижня – читайте у матеріалі РБК-Україна.