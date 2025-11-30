Зеленский рассказал Стуббу, к чему готовится украинская делегация на переговорах в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, президенты обменялись имеющейся информацией о различных аспектах в позиции России и оценками имеющихся дипломатических перспектив.

"Проинформировал Александра о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны", - рассказал он.

Президент добавил, что на неделе будет много работы и с партнерами в Европе.

"И важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира", - отметил Зеленский.