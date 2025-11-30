Зеленский рассказал Стуббу, к чему готовится украинская делегация на переговорах в США
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
По словам Зеленского, президенты обменялись имеющейся информацией о различных аспектах в позиции России и оценками имеющихся дипломатических перспектив.
"Проинформировал Александра о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны", - рассказал он.
Президент добавил, что на неделе будет много работы и с партнерами в Европе.
"И важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира", - отметил Зеленский.
Переговоры по мирному плану
Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.
23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.
После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.
Украинская делегация по итогам встречи сообщила о "общем понимании по ключевым условиям соглашения".
Официально США и Украина заявили, что окончательные детали документа будут согласованы на личной встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Вчера, 29 ноября стало известно, что украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.
Сегодня, 30 ноября, делегация, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марком Рубио и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.
Ранее на переговоры в США должен был ехать руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую делегацию.
Однако утром 28 ноября НАБУ провело у него обыски по делу "Мидас" относительно коррупционного скандала в энергетике. А уже вечером Ермак подал в отставку, которую принял Зеленский.
Также Зеленский уже утвердил состав делегации, которая будет участвовать в мирных переговорах с США, а также с представителями РФ. Главой украинской делегации он назначил Умерова.