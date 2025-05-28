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Зеленський розповів, чому Росія відкидає ключові майданчики для переговорів

Україна, Середа 28 травня 2025 16:36
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Зеленський розповів, чому Росія відкидає ключові майданчики для переговорів Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росія постійно відкидає запропоновані майданчики для майбутніх переговорів. Проте причина криється не в країнах, а в політиці російського диктатора Володимира Путіна.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву після зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом в Німеччині.

"Ми щоденно багато говоримо про це і готові. Тобто догмою не є майданчик, догмою є результат - закінчення війни, ось що ми хочемо. Тому ми й відкриті щодо будь-якого формату для того, щоб Росія в черговий раз не сказала "а ось ми не дуже хочемо"… Зараз які закид? Щоб це не був "нав'язаний західними країнами" Ватикан або Женева, а може знову Стамбул, а може не Стамбул", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що російська сторона постійно буде шукати причини, щоб не закінчувати війну в Україні.

"Хоча виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, а хочуть в натівську Туреччину. Питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. Питання виключно в Путіні, в їх відтермінуванні, постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну", - підкреслив він.

Майданчик для переговорів між Україною та РФ

Нагадаємо, що 18 травня після аудієнції з Папою Римським Левом XIV Зеленський заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та РФ щодо питання перемир'я і припинення війни.

Однак глава МЗС РФ Сергій Лавров відкинув ідею щодо можливості такої зустрічі у Ватикані. Він заявив, що Москва хотіла б провести новий раунд переговорів з Україною у Стамбулі.

Зауважимо, що ще 15 травня в Туреччині мали відбутись перші прямі переговори між Україною та РФ. Однак на відміну від Зеленського, російський диктатор так і не відвідав Туреччину.

Зауважимо, що президент Зеленський вже тривалий час обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією.

Глава держави зауважив, що у якості локації для цього розглядаються три країни: Туреччина, Ватикан та Швейцарія.

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