Зеленський розповів, чому Росія відкидає ключові майданчики для переговорів

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву після зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом в Німеччині.

"Ми щоденно багато говоримо про це і готові. Тобто догмою не є майданчик, догмою є результат - закінчення війни, ось що ми хочемо. Тому ми й відкриті щодо будь-якого формату для того, щоб Росія в черговий раз не сказала "а ось ми не дуже хочемо"… Зараз які закид? Щоб це не був "нав'язаний західними країнами" Ватикан або Женева, а може знову Стамбул, а може не Стамбул", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що російська сторона постійно буде шукати причини, щоб не закінчувати війну в Україні.

"Хоча виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, а хочуть в натівську Туреччину. Питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. Питання виключно в Путіні, в їх відтермінуванні, постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну", - підкреслив він.