Зеленський анонсував новий раунд переговорів із РФ: де вони можуть пройти

Україна обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. У якості локації розглядають три країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, він провів переговори з президентом США Дональдом Трампом і низкою європейських лідерів.

"Ми розглядаємо можливість, я вважаю, що це позитив у нашій розмові, ми розглядаємо в будь-якому разі можливість зустрічі, ще раз, зустрічі всіх команд. Хочемо на високому рівні Америка, Україна, Росія і представники тих країн (ідеться про Францію, Британію, Італію та Німеччину - ред.), які зараз лунали, так, і плюс Велика Британія", - розповів Зеленський.



За його словами, така зустріч може відбутися в: Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Головним питанням залишається, хто зможе організувати таку зустріч таким чином, щоб вона стала результативною.

Він також уточнив, що Ватикан може стати "дуже сприятливою платформою" для переговорів.

"Звичайно ж, я не порівнюю це зі Стамбулом або, можливо, платформою, яку можуть запропонувати наші швейцарські друзі, проте, я справді вважаю, що Папа Лев дійсно може надати нам допомогу. І це дуже важливе повідомлення, яке я почув від нього під час нашої двосторонньої зустрічі, яка виявилася дуже результативною", - додав глава української держави.

Президент наголосив, що Україна не обирає альтернативу Туреччині.

"Ми дивимося з точки зору результату, коли приймаюча сторона, яка готує зустріч, вона може мати і організувати відповідний рівень присутності делегації", - уточнив він.

За його словами, Україна хоче, щоб той чи інший майданчик міг запропонувати максимально високий рівень представленості для переговорів.

"Якщо це технічні команди, то максимально високий рівень технічних команд. Якщо ми готові до зустрічі лідерів, значить, лідери реальні, які ухвалюють рішення", - розповів президент.