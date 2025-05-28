Зеленский рассказал, почему Россия отвергает ключевые площадки для переговоров
Россия постоянно отвергает предложенные площадки для будущих переговоров. Однако причина кроется не в странах, а в политике российского диктатора Владимира Путина.
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление после встречи с премьер-министром Фридрихом Мерцом в Германии.
"Мы ежедневно много говорим об этом и готовы. То есть догмой не является площадка, догмой является результат - окончание войны, вот что мы хотим. Поэтому мы и открыты по любому формату для того, чтобы Россия в очередной раз не сказала "а вот мы не очень хотим"... Сейчас какие упреки? Чтобы это не был "навязанный западными странами" Ватикан или Женева, а может опять Стамбул, а может не Стамбул", - подчеркнул Зеленский.
Он пояснил, что российская сторона постоянно будет искать причины, чтобы не заканчивать войну в Украине.
"Хотя выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в натовскую Турцию. Вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе. Вопрос исключительно в Путине, в их отсрочке, постоянно ищут причины, чтобы отсрочить формат, в котором можно закончить войну", - подчеркнул он.
Площадка для переговоров между Украиной и РФ
Напомним, что 18 мая после аудиенции с Папой Римским Львом XIV Зеленский заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и РФ по вопросу перемирия и прекращения войны.
Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отверг идею о возможности такой встречи в Ватикане. Он заявил, что Москва хотела бы провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.
Заметим, что еще 15 мая в Турции должны были состояться первые прямые переговоры между Украиной и РФ. Однако в отличие от Зеленского, российский диктатор так и не посетил Турцию.
Заметим, что президент Зеленский уже длительное время обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией.
Глава государства отметил, что в качестве локации для этого рассматриваются три страны: Турция, Ватикан и Швейцария.
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