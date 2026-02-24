Віткофф назвав головну умову укладення мирної угоди між Україною та РФ
Жодної мирної угоди не може бути доти, доки Україна та українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися.
Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф на зустрічі YES, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Коментуючи питання надання Україні гарантій безпеки, Віткофф заявив, що мирна угода не може бути укладена, доки український народ не буде переконаний - війна ніколи не повториться.
"І наші протоколи безпеки розроблені для того, аби люди мали сильне відчуття, що вони зможуть жити в мирі, мати життя для своїх дітей, не мати такого насилля між двома країнами, і що цей конфлікт ніколи більше не повториться", - пояснив він.
Віткофф додав, що саме такий підхід є основою та передумовою гарантій безпеки. Переговорна команда від США за наказом президента Дональда Трампа намагається зараз зробити все можливе, щоб у мирних перемовинах був прогрес.
"На столі є багато креативних ідей, які я сьогодні не обговорюватиму, бо це, ймовірно, було б недоречно, але це речі, які ніколи раніше не обговорювалися, і вони розумні, обґрунтовані та раціональні, і те, що вони не працюють, не означає, що ми не продовжуємо намагатися. Тож я можу сказати… всім присутнім, і українському народу, що це справді важливо для нас. Нам не байдуже", - заявив Віткофф.
Як завершення війни в України бачать в США
Президент США Дональд Трамп, як стало відомо, хоче приврочити завершення війни в Україні до 4 липня - до святкування 250-річчя незалежності США 4 липня. При цьому Трамп планує підписати угоду про гарантії безпеки та завершення війни в Україні під час масштабної церемонії.
Водночас українська сторона наполягає на попередньому схваленні документа Конгресом США. Київ вважає, що гарантії безпеки мають бути спершу погоджені й ратифіковані американськими законодавцями.