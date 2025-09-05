ua en ru
Зеленський: навіть Путін не проти членства України в ЄС, позиція Угорщини виглядає дивною

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 14:13
Зеленський: навіть Путін не проти членства України в ЄС, позиція Угорщини виглядає дивною Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна виконує всі вимоги для вступу до Євросоюзу, але процес блокується Угорщиною. Це виглядає особливо дивно на тлі того, що навіть російська сторона вже фактично змирилася з євроінтеграцією Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент Зеленський відзначив, що в ситуації, коли навіть російський диктатор Володимир Путін не заперечує проти членства України в Євросоюзі, позиція "друзів Росії", зокрема Угорщини, з цього питання є дивною.

"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки, але зараз це треба почути й деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів в перемовинах виглядає дійсно дивно", - зазначив Зеленський.

Він також відзначив, що попри те, що Угорщина блокує процес вступу України до ЄС, але "з нашого боку кроків назустріч ніхто не зупиняв".

"Юридично, та і фактично, ми робимо все, що нам рекомендує Євросоюз, Єврокомісія. Тому я не бачу, що є фундаментом для будь-яких заходів з боку угорської сторони до нас. Але тим не менш, ми готові до діалогу", - зазначив глава держави.

Зеленський не проти зустрітись з Орбаном

Президент наголосив, що готовий до зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з цього питання.

"Ми готові зустрічатись з Орбаном, проговорювати, чим ще вони не задоволені і чим ще ми можемо (їм - ред.) допомогти, щоб вони були нарешті задоволені", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що у питанні майбутнього членства України в Євросоюзі вже є одностайність.

Вступ України в ЄС

Зауважимо, що ще вчора після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Зеленський наголосив, що членство України в Європейському Союзі у списку гарантій безпеки, які хоче отримати Київ, винесено в окремий пункт, як одна з ключових гарантій, яких вимагає Україна.

Варто зазначити, що наразі Євросоюз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію проросійської Угорщини.

Однак 27 серпня стало відомо, що Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.

