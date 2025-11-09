Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики

Російська Федерація збільшила свою ударну силу та почала використовувати більше балістики. Для України це означає потреба у більшій ППО і не тільки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення .

Він розповів, що цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби.

Попри складну ситуацію відновлення триває в задіяні тисячі людей, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкодження.

Водночас Зеленський повідомив, що змінилося в атаках РФ і що це означає для країни.

"Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують удари більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО, більших резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіонах", - сказав президент.

Також він відзначив працівників ДСНС України, оскільки вони завжди оперативні. Глава держави наголосив, що саме так має бути побудована роботу всіх рівнів влади - від уряду до областей і громад.

"Урядовці повинні особисто бути в регіонах, максимальна оперативність та допомога людям", - резюмував президент.