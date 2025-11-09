ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики

Неділя 09 листопада 2025 20:25
UA EN RU
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація збільшила свою ударну силу та почала використовувати більше балістики. Для України це означає потреба у більшій ППО і не тільки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

Він розповів, що цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби.

Попри складну ситуацію відновлення триває в задіяні тисячі людей, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкодження.

Водночас Зеленський повідомив, що змінилося в атаках РФ і що це означає для країни.

"Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують удари більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО, більших резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіонах", - сказав президент.

Також він відзначив працівників ДСНС України, оскільки вони завжди оперативні. Глава держави наголосив, що саме так має бути побудована роботу всіх рівнів влади - від уряду до областей і громад.

"Урядовці повинні особисто бути в регіонах, максимальна оперативність та допомога людям", - резюмував президент.

Обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Ворог застосовував для ударів безпілотники і балістику, а основною метою стали об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни.

В результаті атак у ряді регіонів України були введені аварійні відключення світла, в Києві двічі застосовували екстрені. Кременчук й зовсім - повністю залишився без світла.

Крім того, через пошкодження енергооб'єктів деякі поїзди рухалися із затримками, а через держкордон України тимчасово призупинили пропускні операції, оскільки в базі даних митниці стався збій.

Вчора в ПАТ "Центренерго" повідомили, що тієї ночі був наймасовіший удар РФ по їх двох ТЕС. Через це вони зупинилися і досі не генерують електроенергію.

Також ворог завдав удару по ТЕС ДТЕК. У компанії розповіли, що в результаті атаки сильно пошкоджено обладнання.

Крім цього, РФ здійснила атаку і в ніч на 9 листопада. Сьогодні стало відомо, що росіяни завдали удару по першій великій ТЕЦ в Україні, яка працює на біомасі.

