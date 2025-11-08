РФ атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: обладнання має серйозні пошкодження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії додали, що з початку повномасштабного війни ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів.

"Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України та удар по енергетиці

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада росіяни масово атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Метою ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

В результаті обстрілу в ряді регіонів РФ ввели графіки аварійних відключень світла, а в Києві двічі застосували екстрені відключення. Крім того, без світла залишився Кременчук.

До слова, кілька годин тому в ПАТ "Центренерго" повідомили, що цієї ночі був наймасовіший удар РФ по їх ТЕС. Через це всі вони зупинилися і на даний момент не генерують електроенергію.

Також ми писали, що згідно з публікацією «Укренерго», 9 листопада відключення світла в Україні значно збільшиться. Детальніше про графіки відключень на завтра - читайте в матеріалі РБК-Україна.