Збій у базі даних митниці: перетин кордон України відновлено

У суботу, 8 листопада, в Україні тимчасово призупиняли в'їзд та виїзд людей через пункти пропуску на кордоні. Причиною став технічний збій у митниці, але він не вплинув на рух поїздів, і наразі вже відновлено проїзд на авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Технічний збій у системі митниці, який тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску, не вплинув на залізничне сполучення.", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску як на в'їзд так і на виїзд з України відбувається у штатному режимі.

Окрім того, на сторінці у Facebook прикордонники додали, що наразі вже відновлено роботу й автомобільних пунктів пропуску.

"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України", - сказано у публікації.

У ДПСУ зазначили, що пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного обстрілу енергообʼєктів з боку РФ.