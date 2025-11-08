Збій у базі даних митниці: перетин кордон України відновлено
У суботу, 8 листопада, в Україні тимчасово призупиняли в'їзд та виїзд людей через пункти пропуску на кордоні. Причиною став технічний збій у митниці, але він не вплинув на рух поїздів, і наразі вже відновлено проїзд на авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
"Технічний збій у системі митниці, який тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску, не вплинув на залізничне сполучення.", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники додали, що оформлення пасажирів у залізничних пунктах пропуску як на в'їзд так і на виїзд з України відбувається у штатному режимі.
Окрім того, на сторінці у Facebook прикордонники додали, що наразі вже відновлено роботу й автомобільних пунктів пропуску.
"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України", - сказано у публікації.
У ДПСУ зазначили, що пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного обстрілу енергообʼєктів з боку РФ.
Нагадаємо, що цією ночі ворог масовано атакував Україну. Для обстрілу росіяни задіяли дрони та ракети різних типів. Цілями РФ знову стала енергетична інфраструктура. Все що відомо про нічну атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Щодо перетину кордону, нещодавно ми писали, що ЄС запустив нову біометричну систему контролю ESS, що замінює традиційні штампи у паспортах та автоматично фіксує дані про в’їзд і виїзд громадян третіх країн, зокрема українців.
Офіційно система запрацювала кілька тижнів тому, 12 жовтня 2025 року, на зовнішніх кордонах ЄС - зокрема на ділянках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Відомо, що під час першого перетину кордону люди проходять реєстрацію з фотографуванням і зняттям відбитків пальців. В наступні рази всі перевірки здійснюються автоматично.