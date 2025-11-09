Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Российская Федерация увеличила свою ударную силу и начала использовать больше баллистики. Для Украины это означает потребность в большей ПВО и не только.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
Он рассказал, что в эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы.
Несмотря на сложную ситуацию восстановление продолжается в задействованы тысячи людей, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждения.
В то же время Зеленский сообщил, что изменилось в атаках РФ и что это означает для страны.
"Россияне увеличили удары, увеличили свою ударную силу, используют удары больше баллистики. Это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах", - сказал президент.
Также он отметил работников ГСЧС Украины, поскольку они всегда оперативные. Глава государства подчеркнул, что именно так должна быть построена работа всех уровней власти - от правительства до областей и общин.
"Чиновники должны лично быть в регионах, максимальная оперативность и помощь людям", - резюмировал президент.
Обстрел Украины
Напомним, в ночь на 8 ноября россияне совершили комбинированную атаку по Украине. Враг применял для ударов беспилотники и баллистику, а основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры нашей страны.
В результате атак в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения света, в Киеве дважды применяли экстренные. Кременчуг и вовсе - полностью остался без света.
Кроме того, из-за повреждения энергообъектов некоторые поезда двигались с задержками, а через госграницу Украины временно приостановили пропускные операции, поскольку в базе данных таможни произошел сбой.
Вчера в ПАО "Центрэнерго" сообщили, что той ночью был самый массовый удар РФ по их двум ТЭС. Из-за этого они остановились и до сих пор не генерируют электроэнергию.
Также враг нанес удар по ТЭС ДТЭК. В компании рассказали, что в результате атаки сильно повреждено оборудование.
Кроме этого, РФ осуществила атаку и в ночь на 9 ноября. Сегодня стало известно, что россияне нанесли удар по первой крупной ТЭЦ в Украине, которая работает на биомассе.