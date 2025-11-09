ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики

Воскресенье 09 ноября 2025 20:25
UA EN RU
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация увеличила свою ударную силу и начала использовать больше баллистики. Для Украины это означает потребность в большей ПВО и не только.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

Он рассказал, что в эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы.

Несмотря на сложную ситуацию восстановление продолжается в задействованы тысячи людей, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждения.

В то же время Зеленский сообщил, что изменилось в атаках РФ и что это означает для страны.

"Россияне увеличили удары, увеличили свою ударную силу, используют удары больше баллистики. Это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах", - сказал президент.

Также он отметил работников ГСЧС Украины, поскольку они всегда оперативные. Глава государства подчеркнул, что именно так должна быть построена работа всех уровней власти - от правительства до областей и общин.

"Чиновники должны лично быть в регионах, максимальная оперативность и помощь людям", - резюмировал президент.

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 8 ноября россияне совершили комбинированную атаку по Украине. Враг применял для ударов беспилотники и баллистику, а основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры нашей страны.

В результате атак в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения света, в Киеве дважды применяли экстренные. Кременчуг и вовсе - полностью остался без света.

Кроме того, из-за повреждения энергообъектов некоторые поезда двигались с задержками, а через госграницу Украины временно приостановили пропускные операции, поскольку в базе данных таможни произошел сбой.

Вчера в ПАО "Центрэнерго" сообщили, что той ночью был самый массовый удар РФ по их двум ТЭС. Из-за этого они остановились и до сих пор не генерируют электроэнергию.

Также враг нанес удар по ТЭС ДТЭК. В компании рассказали, что в результате атаки сильно повреждено оборудование.

Кроме этого, РФ осуществила атаку и в ночь на 9 ноября. Сегодня стало известно, что россияне нанесли удар по первой крупной ТЭЦ в Украине, которая работает на биомассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины