Зеленський про роботу над мирним планом США: напрацювали 20 пунктів

Мирний план США

Нагадаємо, за останні тижні українські урядовці кілька разів зустрічалися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США.

Після перших переговорів, які відбулися в Женеві, стало відомо, що документ скоротили. Згідно з повідомленнями ЗМІ, тепер у ньому замість 28 пунктів всього 19.

Наразі деталі нової версії мирного плану залишаються невідомими. Примітно, що спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Крім того, документ містив й інші неприйнятні для України речі.

За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів зі США територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

ЗМІ також повідомляють, що обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Зокрема, Україна не згодна віддавати РФ неокуповані території Донбасу.