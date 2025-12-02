Зеленский о работе над мирным планом США: наработали 20 пунктов

Мирный план США

Напомним, за последние недели украинские чиновники несколько раз встречались с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана США.

После первых переговоров, которые состоялись в Женеве, стало известно, что документ сократили. Согласно сообщениям СМИ, теперь в нем вместо 28 пунктов всего 19.

На данный момент детали новой версии мирного плана остаются неизвестными. Примечательно, что изначально США требовали, чтобы Украина отдала России Донецкую и Луганскую области. Кроме того, документ содержал и другие неприемлемые для Украины вещи.

По данным источников РБК-Украина, в новой версии мирного плана нет никаких ограничений на численность ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с США территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".

СМИ также сообщают, что обсуждения мирного плана США продолжаются, но вопрос территориальных уступок, похоже, зашел "в тупик". В частности, Украина не согласна отдавать РФ неоккупированные территории Донбасса.