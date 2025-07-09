Зеленський у Римі: в ОП розкрили, з ким зустрінеться президент

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 липня, знаходиться з візитом у столиці Італії. Відомо, що у Римі глава держави проведе ряд важливих зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова журналістам.
За його словами, у Володимира Зеленського запланована аудієнція в Папи Римського Лева XIV, а також зустрічі із президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом.
Раніше повідомлялось, що сьогодні, 9 липня, Володимир Зеленський прибув до Риму, де повинна відбутись зустріч "коаліції рішучих".
Нещодавно президент провів телефонні переговори з головою британського уряду Кіром Стармером. За словами Зеленського, вони обговорили очікування від зустрічі, яка відбудеться в Римі.
Тим часом ЗМІ писали, що Зеленський під час візиту до Риму також зустрінеться з італійським колегою Серджіо Маттареллою. За словами журналістів, зустріч запланована на 17:00 за київським часом.
Відомо, що 10-11 липня у Римі відбудеться міжнародна конференція з відновлення України, на якій лідери країн-партнерів зберуться разом, щоб обговорити стратегії відбудови України після війни.
За словами Зеленського, захід стане логічним продовженням цьогорічної Ukraine Recovery Conference, яка проходила у Берліні. Це буде вже четверта конференція з відновлення України.
На сайті Ukraine Recovery Conference зазначається, що головними темами конференції в Італії будуть:
Також стало відомо, що вчора, 8 липня, президент України затвердив урядову делегацію, яка відвідає цю конференцію.
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