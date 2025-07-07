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Зеленський розкрив, де відбудеться наступна зустріч "коаліції рішучих"

Понеділок 07 липня 2025 17:44
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Зеленський розкрив, де відбудеться наступна зустріч "коаліції рішучих" Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили спільну дипломатичну роботу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у себе в Telegram.

За словами Зеленського, вони також обговорили очікування від зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.

"Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними. Кір висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів. Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів", - написав Зеленський.

Він зауважив, що Україна та Британія домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер організовують чергову зустріч "коаліції рішучих". Вона відбудеться вже 10 липня.

"Коаліція рішучих"

Так звана "коаліція рішучих" об'єднує країни, які розглядають можливість відправки військових контингентів до України з метою стримування повторної агресії з боку Росії. Водночас наразі, поки триває активна фаза війни, про фактичне введення європейських військ на територію України не йдеться.

Як зазначав міністр оборони Британії Джон Хілі, мета такої коаліції – забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських захисників.

У травні в Києві відбулась зустріч лідерів "Коаліції рішучих". До Києва прибули ключові європейські політики: новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон.

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