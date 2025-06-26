ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський анонсував нову конференцію з відновлення України

Четвер 26 червня 2025 01:42
UA EN RU
Зеленський анонсував нову конференцію з відновлення України Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в Римі міжнародної конференції з відновлення України. Лідери країн-партнерів зберуться разом, щоб обговорити стратегії відбудови України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час засідання ПАРЄ.

За йог словами, на 10-11 липня 2025 року запланована в Італії міжнародна конференція з відновлення України.

"Щодо стратегічної програми, я маю на увазі, що 10 і 11 липня ми проведемо дуже хорошу зустріч в Італії під керівництвом нашого доброго друга України, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. І ми проведемо зустріч з лідерами там", - сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості участі європейських підприємств і приватного сектору у відновленні України після російських атак.

Конференція стане логічним продовженням цьогорічної Ukraine Recovery Conference, яка проходила у Берліні. Це буде вже четверта конференція з відновлення України.

На сайті Ukraine Recovery Conference зазначається, що головними темами конференції в Італії будуть:

  • бізнес - залучення приватного сектору до відбудови та економічного зростання;
  • людський капітал для України;
  • відновлення регіонів;
  • вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи.

Нагадаємо, що Світовий банк оцінив потреби України у відновленні після російського вторгнення у 411 млрд доларів. Це вище порівняно з попередньою оцінкою 349 млрд доларів, представленою у вересні 2022 року. Також варто зауважити, що через російське вторгнення ця сума постійно змінюється.

В свою чергу Польща вже заявила, що хоче модернізувати інфраструктуру логістичного вузла "Славкув". Це збільшить перевальну потужність для обслуговування вантажопотоків в українському напрямку та стане "золотою угодою" для Варшави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
РФ запустила декілька груп "Шахедів": де попереджають про загрозу ударів
РФ запустила декілька груп "Шахедів": де попереджають про загрозу ударів
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України