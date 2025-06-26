Зеленський анонсував нову конференцію з відновлення України
Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в Римі міжнародної конференції з відновлення України. Лідери країн-партнерів зберуться разом, щоб обговорити стратегії відбудови України після війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час засідання ПАРЄ.
За йог словами, на 10-11 липня 2025 року запланована в Італії міжнародна конференція з відновлення України.
"Щодо стратегічної програми, я маю на увазі, що 10 і 11 липня ми проведемо дуже хорошу зустріч в Італії під керівництвом нашого доброго друга України, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. І ми проведемо зустріч з лідерами там", - сказав Зеленський.
Глава держави також наголосив на важливості участі європейських підприємств і приватного сектору у відновленні України після російських атак.
Конференція стане логічним продовженням цьогорічної Ukraine Recovery Conference, яка проходила у Берліні. Це буде вже четверта конференція з відновлення України.
На сайті Ukraine Recovery Conference зазначається, що головними темами конференції в Італії будуть:
- бізнес - залучення приватного сектору до відбудови та економічного зростання;
- людський капітал для України;
- відновлення регіонів;
- вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи.
Нагадаємо, що Світовий банк оцінив потреби України у відновленні після російського вторгнення у 411 млрд доларів. Це вище порівняно з попередньою оцінкою 349 млрд доларів, представленою у вересні 2022 року. Також варто зауважити, що через російське вторгнення ця сума постійно змінюється.
В свою чергу Польща вже заявила, що хоче модернізувати інфраструктуру логістичного вузла "Славкув". Це збільшить перевальну потужність для обслуговування вантажопотоків в українському напрямку та стане "золотою угодою" для Варшави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.