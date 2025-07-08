Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України
Делегацію України на конференції з відновлення в Римі очолить перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Захід відбудеться 10-11 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента України Володимира Зеленського №94/2025-рп.
У розпорядженні зазначається, що на конференцію поїде делегація в такому складі:
- Юлія Свириденко - перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України, голова делегації;
- Герман Галущенко - міністр енергетики України;
- Віталій Коваль - міністр аграрної політики та продовольства України;
- Олексій Кулеба - віцепрем'єр-міністр з відбудови України - міністр розвитку громад та територій України;
- Сергій Марченко - міністр фінансів України;
- Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України;
- Герман Сметанін - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Ольга Стефанішина - віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України;
- Микола Точицький - міністр культури та стратегічних комунікацій України;
- Рустем Умєров - міністр оборони України;
- Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України.
Основною метою делегації стане організація та узгодження діяльності на конференції, присвяченій виявленню ключових пріоритетів у відновленні регіонів, територій та інфраструктурних об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії.
Анонс поїздки Зеленського в Рим
Нагадаємо, раніше la Repubblica написало, що президент України Володимир Зеленський уже 9 липня прибуде в Рим. Там у нього запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Зустріч запланована на 16:00 за місцевим часом (17:00 за київським).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.