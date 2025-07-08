Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення України

Делегацію України на конференції з відновлення в Римі очолить перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Захід відбудеться 10-11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента України Володимира Зеленського №94/2025-рп.

Основною метою делегації стане організація та узгодження діяльності на конференції, присвяченій виявленню ключових пріоритетів у відновленні регіонів, територій та інфраструктурних об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії.

У розпорядженні зазначається, що на конференцію поїде делегація в такому складі :

Анонс поїздки Зеленського в Рим

Нагадаємо, раніше la Repubblica написало, що президент України Володимир Зеленський уже 9 липня прибуде в Рим. Там у нього запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Зустріч запланована на 16:00 за місцевим часом (17:00 за київським).

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