Зеленский в Риме: в ОП раскрыли, с кем встретится президент

Визит Зеленского в Рим

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 июля, Владимир Зеленский прибыл в Рим, где должна состояться встреча "коалиции решительных".

Недавно президент провел телефонные переговоры с главой британского правительства Киром Стармером. По словам Зеленского, они обсудили ожидания от встречи, которая состоится в Риме.

Между тем СМИ писали, что Зеленский во время визита в Рим также встретится с итальянским коллегой Серджио Маттареллой. По словам журналистов, встреча запланирована на 17:00 по киевскому времени.

Конференция по восстановлению Украины

Известно, что 10-11 июля в Риме состоится международная конференция по восстановлению Украины, на которой лидеры стран-партнеров соберутся вместе, чтобы обсудить стратегии восстановления Украины после войны.

По словам Зеленского, мероприятие станет логическим продолжением нынешней Ukraine Recovery Conference, которая проходила в Берлине. Это будет уже четвертая конференция по восстановлению Украины.

На сайте Ukraine Recovery Conference отмечается, что главными темами конференции в Италии будут:

бизнес - привлечение частного сектора к восстановлению и экономическому росту;

человеческий капитал для Украины;

восстановление регионов;

вступление в ЕС и связанные с этим реформы.

Также стало известно, что вчера, 8 июля, президент Украины утвердил правительственную делегацию, которая посетит эту конференцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.