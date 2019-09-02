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Президент поручил подготовить план реструктуризации "Укрзализныци"

Новости » Политика    02.09.2019 - 13:04
Президент поручил подготовить план реструктуризации "Укрзализныци"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент поручил подготовить этот план до конца 2019 года

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент поручил подготовить этот план до конца 2019 года.

"Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". В том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности "Укрзализныци". Срок до конца 2019 года", - заявил он.

Ранее Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует разделить "Укрзализныцю" на три компании и продать ее часть частным инвесторам.

По его словам, УЗ следует разделить на три части, а одну из них оставить в государственной собственности. Он добавил, что та часть компании, где есть естественная монополия должна остаться государственной.

Также отметим, ранее в "Укрзализныце" заявили, что будут просить у правительства разрешения повысить цену на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров УкраиныУкрзализныця
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