Президент поручил подготовить план реструктуризации "Укрзализныци"

Президент поручил подготовить этот план до конца 2019 года
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.
Президент поручил подготовить этот план до конца 2019 года.
"Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". В том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности "Укрзализныци". Срок до конца 2019 года", - заявил он.
Зустріч Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів та правоохоронних органів.
Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 2 вересня 2019 р.
Ранее Гончарук заявлял, что Кабинет министров планирует разделить "Укрзализныцю" на три компании и продать ее часть частным инвесторам.
По его словам, УЗ следует разделить на три части, а одну из них оставить в государственной собственности. Он добавил, что та часть компании, где есть естественная монополия должна остаться государственной.
Также отметим, ранее в "Укрзализныце" заявили, что будут просить у правительства разрешения повысить цену на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок.