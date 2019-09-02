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Зеленский объявил о масштабной приватизации

Новости » Экономика    02.09.2019 - 13:18
Зеленский объявил о масштабной приватизации
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первый большой объект продадут до 1 апреля 2020

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента и Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

Кроме того, президент дал поручение премьер-министру Алексею Гончаруку и министру экономики Тимофею Милованову сформировать перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

В то же время парламент должен отменить существующий перечень. "О запуске масштабной приватизации. Принять законопроект "Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Срок: до 1 октября 2019 года", - заявил Зеленский.

Отметим, о планах возобновить в Украине большую приватизацию заявляли неоднократно. В частности, в июле 2014 года Арсений Яценюк, который занимал пост премьера, объявил самую масштабную приватизацию за 20 лет

Следует отметить, что приватизация так и не началась. Так, в 2018 году в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило лишь 0,3 млрд грн, что составляет лишь 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, в Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны были состояться в первой половине 2019 года.

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