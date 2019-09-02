Зеленский требует до зимы отменить мораторий на землю

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Мораторий на землю планируется отменить до 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - до зимы отменить мораторий. Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, до 1 октября Кабинет министров должен внести на рассмотрение парламента законопроект "О рынке земель сельскохозяйственного назначения", который предполагает отмену моратория на землю.

"Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю. Принять закон о рынке земель и отменить мораторий до 1 декабря 2019 года", - добавил Зеленский.

Напомним, в августе на бизнес-форуме в Турции Зеленский подтвердил, что до конца года будет проведена земельная реформа, чтобы в 2020 году заработал полноценный рынок земли.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, которая уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров", - заявил президент.

Также ранее стало известно, что Окружной административный суд Киева открыл производство по иску на Кабинета министров о признании противоправным бездействие относительно введения рынка земли.