Зеленский ждет от НАБУ и ГБР доклада о преследовании топ-коррупционеров

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, президент поручил ГБР и НАБУ доложить о расследовании коррупции в "Укроборонпроме"

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований доклады о результатах работы в преследовании топ-коррупционеров. Об этом он сказал в ходе встречи с новым правительством и руководством Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский просит доложить о результатах расследования коррупции в государственном концерне "Укроборонпром".

"Реформа правоохранительных органов. Преодоление коррупции и судебная реформа. Первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность... Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП. Хотел бы услышать от них о результатах совместной работы в преследовании топ-коррупционеров. Второй приоритет: преступления, которые наносят большой ущерб украинской экономике и нацбезопасности. Хочу напомнить о преступлениях в системе "Укроборонпром", злоупотреблениях в выделении помощи предприятиям АПК. Прошу руководителей ГБР и НАБУ доложить о расследовании этих фактов", - подчеркнул президент.

Напомним, в начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк провел координационное совещание по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса (ВПК), во время которого было достигнуто согласие по вопросу проведения всестороннего аудита ГК "Укроборонпром".

Как писало РБК-Украина ранее, Павел Букин, ранее занимавший должность гендиректора "Укроборонпрома", отрицал информацию об "откатах" с покупки предприятием авиационных высотомеров и заявлял, что не собирается в отставку из-за скандала вокруг информации о хищениях в оборонке.

Так, в третьей части расследование программы "Наші гроші" о хищениях в армии говорилось, что Букин и Олег Гладковский, который был уволен с поста первого заместителя секретаря СНБО, похитили миллионы на международном контракте.