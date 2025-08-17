Зеленський: необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою
Російському диктатору Володимиру Путіну доведеться припинити вбивства цивільного населення в Україні та вогонь на фронті, якщо він реально хоче якусь мирну угоду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку зробив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.
Зеленський заявив, що Путін має "багато вимог, але ми не знаємо всіх". Тому якщо їх реально настільки багато, то обговорення займе дуже великий обсяг часу.
"І неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити", - додав президент.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, цілком можливо, хоче схилити президента України Володимира Зеленського на бік угоди, яку запропонував Путін. Угода не передбачає припинення вогню, а відразу ж укладення миру на російських умовах.
За даними ЗМІ, Путін звернувся до США з проханням щодо України. Він хоче, щоб Вашингтон визнав тимчасово окуповані українські території частиною Росії. Окрім цього, він нібито запропонував заморозити фронт в Запорізькій та Херсонській областях в обмін на припинення бойових дій та вихід ЗСУ з Донбасу та зобов'язався письмово гарантувати, що не нападе на Україну, або на Європу.