Зеленский: необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением

Российскому диктатору Владимиру Путину придется прекратить убийства гражданского населения в Украине и огонь на фронте, если он реально хочет какое-то мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Зеленский заявил, что Путин имеет "много требований, но мы не знаем всех". Поэтому если их реально настолько много, то обсуждение займет очень большой объем времени.

"И невозможно сделать это под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне. Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать", - добавил президент.